При обрушении здания в Станьково пострадали прохожие. Репортаж СТВ с места событий

Новости Беларуси. ЧП в деревне Станьково под Дзержинском. Днем 23 марта там обрушилось часть здания бывшей военной части, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщают СМИ, был слышен и взрыв. На месте работали спасатели и кинологи. Есть пострадавшие. Они сейчас в больнице. Им оказана первая помощь. Все подробности узнаем от нашего корреспондента Анастасии Дехтяр.

Мы тоже прибыли на место ЧП в Станьково, где по предварительной версии прогремел взрыв. Вот за моей спиной находится то самое здание, которое обрушилось. Оно Г -образной формы.

Известно, что это старая постройка бывшей военной части находилась в аренде у частного предприятия, которое занималось производством бытовых химических средств. В момент обрушения оно не эксплуатировалось, там никого не было. Но есть пострадавшие среди прохожих. Предлагаю послушать комментарий, который нам удалось получить от МЧС. Очевидец ЧП в Станьково: «То ли взрыв, то ли что, но факт в том, что стена рассыпалась»

Сергей Лапанович, первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС Беларуси:

Частное предприятие, которое арендовало здание, производило смеси для химии, для очистки конструкций. В результате обрушения конструкции пострадали два человека, которые находятся в больнице. Служба радиационно-химического контроля проводит анализ воздуха, жидкости, которая применялась для производства смесей для того, чтобы в дальнейшем спасателям можно было приступить к ликвидации последствий взрыва.

А теперь о том, что известно к этому времени. На пульт спасателей сообщение от местных жителей поступило в районе 4 часов. Якобы прогремел взрыв, и произошло обрушение здания.