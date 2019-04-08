Прямой эфир

В Гродненской области сгорели шесть домов. Население жжёт сухую траву

08 апреля 2019 09:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Шесть домов и более десятка хозпостроек сгорели в Гродненской области: люди жгли сухую траву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненской области сгорели шесть домов. Население жжёт сухую траву-1

Пламя охватило деревню, где никто не жил. Пострадавших нет. Теперь правоохранители выясняют, кто виновен в столь крупном пожаре.  

В Гродненской области сгорели шесть домов. Население жжёт сухую траву-4

Выжигание сухой растительности не приносит никакой пользы экологии. За это предусмотрено и наказание. Штраф в размере до тысячи рублей грозит не только тому, кто устроил пожар, но и людям, которые не принимают никаких мер по тушению огня на земельных участках.  

В Гродненской области сгорели шесть домов. Население жжёт сухую траву-6

В Гродненской области сгорели шесть домов. Население жжёт сухую траву-8

# Пожар # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Малоритском районе автоцистерна молоковоза въехала в остановку
08 апреля 2019 09:32

В Малоритском районе автоцистерна молоковоза въехала в остановку

В Пинске 2-летний мальчик отравился бытовой химией
08 апреля 2019 09:00

В Пинске 2-летний мальчик отравился бытовой химией

Ночью в Логойском районе произошёл пожар, в котором погибли две женщины
08 апреля 2019 07:12

Ночью в Логойском районе произошёл пожар, в котором погибли две женщины