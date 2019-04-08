В Гродненской области сгорели шесть домов. Население жжёт сухую траву

Новости Беларуси. Шесть домов и более десятка хозпостроек сгорели в Гродненской области: люди жгли сухую траву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя охватило деревню, где никто не жил. Пострадавших нет. Теперь правоохранители выясняют, кто виновен в столь крупном пожаре.

Выжигание сухой растительности не приносит никакой пользы экологии. За это предусмотрено и наказание. Штраф в размере до тысячи рублей грозит не только тому, кто устроил пожар, но и людям, которые не принимают никаких мер по тушению огня на земельных участках.