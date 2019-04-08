В Малоритском районе автоцистерна молоковоза въехала в остановку

Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, 60-летний житель райцентра за рулём молоковоза «МАЗ» двигался по трассе Р-17.

Новости Беларуси. 7 апреля около десяти утра в Малоритском районе прицеп молоковоза врезался в остановку.

На 46 км дороги из-за поломки сцепного устройства автоцистерна отсоединилась от грузовика. После этого она оказалась на встречной полосе, а затем столкнулась с остановкой общественного транспорта.

По факту ДТП проводится проверка, никто не пострадал.

Весной 2019 года в Минске у двух автомобилей отвалились колёса.