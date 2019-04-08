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В Малоритском районе автоцистерна молоковоза въехала в остановку

08 апреля 2019 09:32
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Новости Беларуси. 7 апреля около десяти утра в Малоритском районе прицеп молоковоза врезался в остановку.  

Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, 60-летний житель райцентра за рулём молоковоза «МАЗ» двигался по трассе Р-17.  

В Малоритском районе автоцистерна молоковоза въехала в остановку-1

Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома  

На 46 км дороги из-за поломки сцепного устройства автоцистерна отсоединилась от грузовика. После этого она оказалась на встречной полосе, а затем столкнулась с остановкой общественного транспорта.  

По факту ДТП проводится проверка, никто не пострадал.  

Весной 2019 года в Минске у двух автомобилей отвалились колёса.  

Незадолго до этого водители посещали шиномонтаж – подробнее здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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