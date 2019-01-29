Грузовик и легковушка столкнулись на перекрестке улицы Кабушкина с Партизанским проспектом

Новости Беларуси. Грузовик и легковушка столкнулись в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Грузовик и легковушка столкнулись в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Авария произошла ночью на перекрестке улицы Кабушкина с Партизанским проспектом. Водитель грузового автомобиля не пострадал, а вот двоих пассажиров иномарки и ее водителя спасателям пришлось извлекать при помощи специального оборудования.
По данным следствия, водитель легковушки был нетрезв, а также был лишен водительских прав. В отношении него возбуждено уголовное дело. Выясняются другие обстоятельства аварии.