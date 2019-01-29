Прямой эфир

Грузовик и легковушка столкнулись на перекрестке улицы Кабушкина с Партизанским проспектом

29 января 2019 19:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Грузовик и легковушка столкнулись в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Грузовик и легковушка столкнулись на перекрестке улицы Кабушкина с Партизанским проспектом-1

Авария произошла ночью на перекрестке улицы Кабушкина с Партизанским проспектом. Водитель грузового автомобиля не пострадал, а вот двоих пассажиров иномарки и ее водителя спасателям пришлось извлекать при помощи специального оборудования.

Грузовик и легковушка столкнулись на перекрестке улицы Кабушкина с Партизанским проспектом-4

По данным следствия, водитель легковушки был нетрезв, а также был лишен водительских прав. В отношении него возбуждено уголовное дело. Выясняются другие обстоятельства аварии.

Грузовик и легковушка столкнулись на перекрестке улицы Кабушкина с Партизанским проспектом-7

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Двое умерли, одна в реанимации. Жители Борисовского района отравились «незамерзайкой»
29 января 2019 18:15

Двое умерли, одна в реанимации. Жители Борисовского района отравились «незамерзайкой»

Пожар в общежитии Молодечно: из здания эвакуировали 62 человека
29 января 2019 18:11

Пожар в общежитии Молодечно: из здания эвакуировали 62 человека

В Полоцке собака напала на женщину и загрызла её той-терьера
29 января 2019 09:07

В Полоцке собака напала на женщину и загрызла её той-терьера