Грузовик и легковушка столкнулись на перекрестке улицы Кабушкина с Партизанским проспектом

Новости Беларуси. Грузовик и легковушка столкнулись в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария произошла ночью на перекрестке улицы Кабушкина с Партизанским проспектом. Водитель грузового автомобиля не пострадал, а вот двоих пассажиров иномарки и ее водителя спасателям пришлось извлекать при помощи специального оборудования.