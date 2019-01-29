Двое умерли, одна в реанимации. Жители Борисовского района отравились «незамерзайкой»

Новости Беларуси. Опасное застолье в деревне Палелюм Борисовского района закончилась реанимацией и смертью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Опасное застолье в деревне Палелюм Борисовского района закончилась реанимацией и смертью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Семейная пара со знакомым в собственном доме на троих распила стеклоомыватель. От отравления метиловым спиртом мужчины скончались на следующий день – один до прибытия медиков, второй – в больнице.
Женщина сейчас находится в реанимации. Следственно-оперативной группой изъята пятилитровая бутылка «незамерзайки», а также чашки с ее остатками.