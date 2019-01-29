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Двое умерли, одна в реанимации. Жители Борисовского района отравились «незамерзайкой»

29 января 2019 18:15
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Новости Беларуси. Опасное застолье в деревне Палелюм Борисовского района закончилась реанимацией и смертью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Двое умерли, одна в реанимации. Жители Борисовского района отравились «незамерзайкой»-1

Семейная пара со знакомым в собственном доме на троих распила стеклоомыватель. От отравления метиловым спиртом мужчины скончались на следующий день – один до прибытия медиков, второй – в больнице.

Двое умерли, одна в реанимации. Жители Борисовского района отравились «незамерзайкой»-4

Женщина сейчас находится в реанимации. Следственно-оперативной группой изъята пятилитровая бутылка «незамерзайки», а также чашки с ее остатками.

Двое умерли, одна в реанимации. Жители Борисовского района отравились «незамерзайкой»-7

Двое умерли, одна в реанимации. Жители Борисовского района отравились «незамерзайкой»-9

Двое умерли, одна в реанимации. Жители Борисовского района отравились «незамерзайкой»-11

# Отравления # происшествия # Фотофакт

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