Двое умерли, одна в реанимации. Жители Борисовского района отравились «незамерзайкой»

Новости Беларуси. Опасное застолье в деревне Палелюм Борисовского района закончилась реанимацией и смертью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Семейная пара со знакомым в собственном доме на троих распила стеклоомыватель. От отравления метиловым спиртом мужчины скончались на следующий день – один до прибытия медиков, второй – в больнице.