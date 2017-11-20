В районе улицы Брикета столкнулись 2 автомобиля

Новости Беларуси. Не успел затормозить. Около 8 утра на внутреннем кольце МКАД в районе улицы Брикета столкнулись два автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В час пик движение на этом участке особенно напряженное. Водители «по цепочке» стали притормаживать.

Однако снизить скорость успели не все. В результате столкновения никто не пострадал, Кстати, утром в этом же районе произошло сразу 5 аварий.