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В районе улицы Брикета столкнулись 2 автомобиля

20 ноября 2017 20:14
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Новости Беларуси. Не успел затормозить. Около 8 утра на внутреннем кольце МКАД в районе улицы Брикета столкнулись два автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В районе улицы Брикета столкнулись 2 автомобиля -1

В час пик движение на этом участке особенно напряженное. Водители «по цепочке» стали притормаживать.

В районе улицы Брикета столкнулись 2 автомобиля -3

Однако снизить скорость успели не все. В результате столкновения никто не пострадал, Кстати, утром в этом же районе произошло сразу 5 аварий. 

В районе улицы Брикета столкнулись 2 автомобиля -5


 

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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