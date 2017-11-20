Кадры оперативной съемки: задержание Павла Шаройко и его комментарий
Новости Беларуси. Украинскому журналисту – Павлу Шаройко предъявлено обвинение в шпионаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кадровый разведчик, работая под прикрытием, создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за вознаграждение собирали для него важные сведения военного характера. Во время обыска у злоумышленника были обнаружены копии разведывательных данных, которые он успел отправить в Киев. Кроме того, на основании оперативных данных персоной нон-грата объявлен советник посольства Украины – Игорь Скворцов.
При сборе информации также задержан гражданин Республики Беларусь, который осуществлял шпионскую деятельность в интересах Украины, – сообщил представитель КГБ.
Белорус свою вину признал и рассказал, что по заданию украинской военной разведки за денежное вознаграждение занимался сбором и передачей информации об обороноспособности Беларуси. В отношении самого Павла Шаройко возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Это лишение свободы сроком от 7-ми до 15-ти лет.
В нашей стране обвиняемый работал не первый год. Сначала возглавлял корпункт украинского агентства УНИАН, потом стал собственным корреспондентом «Украинского радио» в Беларуси.
Дмитрий Побяржин, официальный представитель КГБ Республики Беларусь:
Сам Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием, а так же свое воинское звание полковник. Подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон-грата.
Павел Шаройко:
В 2016 году при смене руководителя меня перевели из отдела, который занимался журналистами, работающими под прикрытием, в отдел, где работают дипломаты под прикрытием. С чем это было связано, мне до сих пор не понятно. Но я предполагаю, что это делалось в преддверии приезда в Беларусь на должность первого секретаря посольства Украины полковника Скворцова.