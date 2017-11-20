Кадры оперативной съемки: задержание Павла Шаройко и его комментарий

Новости Беларуси. Украинскому журналисту – Павлу Шаройко предъявлено обвинение в шпионаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кадровый разведчик, работая под прикрытием, создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за вознаграждение собирали для него важные сведения военного характера. Во время обыска у злоумышленника были обнаружены копии разведывательных данных, которые он успел отправить в Киев. Кроме того, на основании оперативных данных персоной нон-грата объявлен советник посольства Украины – Игорь Скворцов.

При сборе информации также задержан гражданин Республики Беларусь, который осуществлял шпионскую деятельность в интересах Украины, – сообщил представитель КГБ.