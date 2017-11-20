У него остались жена и двое маленьких детей: на рабочем месте погиб сотрудник одного из крупнейших предприятий Гомельской области

Новости Беларуси. Трагедия в Гомельской области. При очистке световых фонарей с крыши сарая молочно-товарного комплекса упал сотрудник газоспасательной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вес мужчины не выдержало перекрытие из поликарбоната. Прибывшим на место врачам оставалось лишь констатировать смерть.

Работы по наведению порядка кипят по всему Буда-Кошелёвскому району не первую неделю.

Владимир Масло, директор филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод»:

Работы велись на всех фермах, не только в нашем хозяйстве. Люди приехали со своей спецодеждой, оборудованием, кёрхером, щётками.

Задачу восстановить прозрачность светового фонаря, а проще говоря, вымыть поликарбонатное перекрытие находящееся по центру крыши поставили работникам газоспасательным службам «Гомельского химического завода». Работы в сельскохозяйственном подразделении завода они выполняли в строгом соответствии с приказом.

Александр Добриян, СТВ:

Поликарбонат, из которого сделан световой фонарь, вымыт только наполовину. Работа, а вместе с ней и человеческая жизнь, остановилась в этом месте. 7 метров высоты и бетонный пол – шансов выжить практически не было.

Первую помощь мужчине попытались оказать коллеги, затем в борьбу за жизнь включились медики скорой помощи. Но всё безрезультатно. Случившееся многие здесь восприняли как личную утрату. Несмотря на то, что коллектив предприятия свыше 2 тысяч человек, многие Кирилла знали лично.

Виталий Осипенко, первый заместитель директора ОАО «Гомельский химический завод»:

Сегодня для всех работников нашего предприятия тяжёлый день. Предприятие окажет любую необходимую помощь семье погибшего.

Новую ферму в Бушевке ввели в строй всего 5 лет назад. Тогда же были сделаны и светопропускающие конструкции из современных материалов на крышах коровников. Почему мужчина оказался на непрочном пролёте из хрупкого поликарбоната, сейчас выясняют компетентные органы.

Мария Кривоногова, официальный представитель Следственного комитета по Гомельской области:

Буда-Кошелёвский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели 33-летнего работника предприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Одновременно областное управление Департамента государственной инспекции труда проводит специальное расследование данного случая, заключение которого будет приобщено к материалам проверки районного отдела СК.