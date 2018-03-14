В пункте пропуска «Александровка» у гражданина Украины обнаружили пять патронов

Как сообщает Госпогранкомитет, при оформлении на въезд в Беларусь Mitsubishi мозырские пограничники нашли пять 12 мм патронов к охотничьему ружью.

Новости Беларуси. 12 марта в пункте пропуска «Александровка» у гражданина Украины обнаружили патроны.

31-летний владелец боеприпасов рассказал, что в августе 2017 года он охотился, а патроны забыл выложить из машины.

Проводится проверка.

В начале весны 2018 года в Гродненском районе возле границы задержали мужчину.