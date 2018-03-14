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В пункте пропуска «Александровка» у гражданина Украины обнаружили пять патронов

14 марта 2018 08:30
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Новости Беларуси. 12 марта в пункте пропуска «Александровка» у гражданина Украины обнаружили патроны.  

Как сообщает Госпогранкомитет, при оформлении на въезд в Беларусь Mitsubishi мозырские пограничники нашли пять 12 мм патронов к охотничьему ружью.  

В пункте пропуска «Александровка» у гражданина Украины обнаружили пять патронов-1

Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь  

31-летний владелец боеприпасов рассказал, что в августе 2017 года он охотился, а патроны забыл выложить из машины.  

Проводится проверка.  

В начале весны 2018 года в Гродненском районе возле границы задержали мужчину.  

У задержанного при себе было оружие – здесь подробнее.  

# происшествия # Государственная граница Беларуси

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