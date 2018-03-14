В пункте пропуска «Александровка» у гражданина Украины обнаружили пять патронов

Новости Беларуси. 12 марта в пункте пропуска «Александровка» у гражданина Украины обнаружили патроны.
Как сообщает Госпогранкомитет, при оформлении на въезд в Беларусь Mitsubishi мозырские пограничники нашли пять 12 мм патронов к охотничьему ружью.
Новости Беларуси. 12 марта в пункте пропуска «Александровка» у гражданина Украины обнаружили патроны.
Как сообщает Госпогранкомитет, при оформлении на въезд в Беларусь Mitsubishi мозырские пограничники нашли пять 12 мм патронов к охотничьему ружью.
Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
31-летний владелец боеприпасов рассказал, что в августе 2017 года он охотился, а патроны забыл выложить из машины.
Проводится проверка.
В начале весны 2018 года в Гродненском районе возле границы задержали мужчину.
У задержанного при себе было оружие – здесь подробнее.