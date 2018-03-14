В Минске трое нетрезвых граждан Польши попытались угнать такси

Новости Беларуси. Утром 5 марта таксист сообщил в милицию, что пассажиры не оплатили поездку и пытаются угнать автомобиль.

По сведениям ГУВД Мингорисполкома, инцидент случился на улице Жуковского. Приехавшие на вызов правоохранители задержали троих граждан Польши.

Иностранцы приехали в Минск в феврале, чтобы открыть дочернюю фирму. В понедельник ночью мужчины проводили время в столичном баре, после чего, находясь в нетрезвом состоянии, вызвали такси.

Когда таксист привёз пассажиров к указанному месту, они оплатили услуги не полностью. Начался конфликт. 24-летний гражданин Польши отнял у водителя деньги за поездку, ещё 10 рублей и термос.

Таксист испугался, вышел из авто и позвонил в милицию. В то же время злоумышленник сел за руль машины и попытался уехать, но ему помешал упиравшийся руками в капот автомобиля таксист.

Основного фигуранта поместили в ИВС, в отношении него возбуждены два уголовных дела. Мужчине может грозить лишение свободы до 5 лет.

Зимой 2018 года в Витебском районе пассажиры потребовали у таксиста деньги.