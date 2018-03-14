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В Минске трое нетрезвых граждан Польши попытались угнать такси

14 марта 2018 07:58
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Новости Беларуси. Утром 5 марта таксист сообщил в милицию, что пассажиры не оплатили поездку и пытаются угнать автомобиль.  

По сведениям ГУВД Мингорисполкома, инцидент случился на улице Жуковского. Приехавшие на вызов правоохранители задержали троих граждан Польши.  

Иностранцы приехали в Минск в феврале, чтобы открыть дочернюю фирму. В понедельник ночью мужчины проводили время в столичном баре, после чего, находясь в нетрезвом состоянии, вызвали такси.  

Когда таксист привёз пассажиров к указанному месту, они оплатили услуги не полностью. Начался конфликт. 24-летний гражданин Польши отнял у водителя деньги за поездку, ещё 10 рублей и термос.  

Таксист испугался, вышел из авто и позвонил в милицию. В то же время злоумышленник сел за руль машины и попытался уехать, но ему помешал упиравшийся руками в капот автомобиля таксист.  

Основного фигуранта поместили в ИВС, в отношении него возбуждены два уголовных дела. Мужчине может грозить лишение свободы до 5 лет.  

Зимой 2018 года в Витебском районе пассажиры потребовали у таксиста деньги.  

Водителя несколько раз ударили – подробнее здесь.  

# происшествия # Нападение

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