В Пуховичском районе пенсионер провалился под лёд в пойме реки

Новости Беларуси. В Пуховичском районе пенсионер провалился под лед.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Минского областного управления МЧС Анастасию Швайбович, инцидент случился утром 15 января. 69-летний мужчина находился в реке по пояс и не мог выбраться сам.

Пострадавший находился в 50 метрах от берега. Мужчина шел в сторону садового товарищества. Спасатели помогли пенсионеру выбраться.

Мужчину осмотрели медики. Госпитализация не потребовалась.

Как сообщают сотрудники МЧС, граждан пока просят не выходить на лед.