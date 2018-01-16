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В Пуховичском районе пенсионер провалился под лёд в пойме реки

16 января 2018 10:20
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Новости Беларуси. В Пуховичском районе пенсионер провалился под лед.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Минского областного управления МЧС Анастасию Швайбович, инцидент случился утром 15 января. 69-летний мужчина находился в реке по пояс и не мог выбраться сам.

Пострадавший находился в 50 метрах от берега. Мужчина шел в сторону садового товарищества. Спасатели помогли пенсионеру выбраться.

Мужчину осмотрели медики. Госпитализация не потребовалась.

Как сообщают сотрудники МЧС, граждан пока просят не выходить на лед.

«Человек, выходящий на рыбалку, должен быть в спасательном жилете как минимум» (читать далее).

# происшествия # Утопления # Анастасия Швайбович

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