В Витебске автомобиль сбил пожилую женщину на пешеходном переходе

Новости Беларуси. В Витебске 15 января на пешеходном переходе водитель Volvo сбил пенсионерку.
По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП произошло на улице Чкалова. 66-летняя женщина госпитализирована с тяжёлыми травмами.
За рулём автомобиля был 52-летний мужчина. Сотрудники милиции выясняют обстоятельства инцидента.
В декабре прошлого года в Витебске в аварию на пешеходном переходе попала женщина с маленькими детьми.
Коляска с 2-летним ребёнком проехала по дороге 10 метров – подробности здесь.