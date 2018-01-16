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В Витебске автомобиль сбил пожилую женщину на пешеходном переходе

16 января 2018 09:13
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Новости Беларуси. В Витебске 15 января на пешеходном переходе водитель Volvo сбил пенсионерку.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП произошло на улице Чкалова. 66-летняя женщина госпитализирована с тяжёлыми травмами.

За рулём автомобиля был 52-летний мужчина. Сотрудники милиции выясняют обстоятельства инцидента.

В декабре прошлого года в Витебске в аварию на пешеходном переходе попала женщина с маленькими детьми.

Коляска с 2-летним ребёнком проехала по дороге 10 метров – подробности здесь.

# происшествия # Авария в Витебске

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