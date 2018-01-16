В Витебске автомобиль сбил пожилую женщину на пешеходном переходе

Новости Беларуси. В Витебске 15 января на пешеходном переходе водитель Volvo сбил пенсионерку.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП произошло на улице Чкалова. 66-летняя женщина госпитализирована с тяжёлыми травмами.

За рулём автомобиля был 52-летний мужчина. Сотрудники милиции выясняют обстоятельства инцидента.

В декабре прошлого года в Витебске в аварию на пешеходном переходе попала женщина с маленькими детьми.