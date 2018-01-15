Не дожидаясь, пока хорошо подморозит, люди рискуют жизнью. Так, на выходные страшной смертью погиб 41-летний мужчина в Смолевичском районе. Жертвой личной самонадеянности мог стать еще один рыбак: ему повезло – вытащили из воды люди, которые были рядом. Чтобы не допустить трагичных происшествий, в столичной области объявлен запрет выхода на лед до окончания ледостава.

Анвар Адилжанович, председатель Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах»:

Есть очень опытные рыболовы. Они обращаются, звонят в спасательные станции. Им говорят, какая толщина льда. Если они находятся в районе действия спасательных станций, то поверьте мне: водолазы всегда мониторят и всегда могут оказать действенную помощь. Но опять-таки, человек, выходящий на рыбалку, должен быть в спасательном жилете как минимум. Или хотя бы иметь спасалки, чтобы можно было самому выбраться изо льда.