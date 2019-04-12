В Пуховичском районе очевидцы пожара спасли 83-летнюю женщину

Новости Беларуси. В Пуховичском районе местные жители спасли на пожаре пожилую женщину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Возгорание произошло в деревянном доме в деревне Скобровка. К моменту прибытия сотрудников МЧС обрушилась крыша, а здание охватило пламя. 83-летнюю хозяйку буквально на руках вынесли двое очевидцев.