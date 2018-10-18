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Более 5 тысяч долларов: в Минске уборщица обнаружила крупную сумму денег в мусорном баке

18 октября 2018 17:45
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Новости Беларуси. Практически пять с половиной тысяч долларов в мусорном баке – такую находку обнаружила уборщица гаражного кооператива в «Малиновке». Мыслей положить деньги в собственный карман у нее не возникло. Женщина решила обратиться к правоохранителям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Более 5 тысяч долларов: в Минске уборщица обнаружила крупную сумму денег в мусорном баке -1

Ольга Михаленя, официальный представитель Московского РУВД:
Сначала женщина опрашивала хозяев близлежащих гаражей, не потеряли ли они деньги. Не найдя хозяина, обратилась в милицию с просьбой – установить владельца и передать ему деньги. 

Более 5 тысяч долларов: в Минске уборщица обнаружила крупную сумму денег в мусорном баке -4

Сейчас милиция пытается найти владельца внушительной суммы. Если этого сделать не удастся, через полгода дворник может получить деньги абсолютно законно.  

Более 5 тысяч долларов: в Минске уборщица обнаружила крупную сумму денег в мусорном баке -7

# Деньги # происшествия # Ольга Михаленя # Фотофакт

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