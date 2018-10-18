Более 5 тысяч долларов: в Минске уборщица обнаружила крупную сумму денег в мусорном баке

Новости Беларуси. Практически пять с половиной тысяч долларов в мусорном баке – такую находку обнаружила уборщица гаражного кооператива в «Малиновке». Мыслей положить деньги в собственный карман у нее не возникло. Женщина решила обратиться к правоохранителям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Михаленя, официальный представитель Московского РУВД:

Сначала женщина опрашивала хозяев близлежащих гаражей, не потеряли ли они деньги. Не найдя хозяина, обратилась в милицию с просьбой – установить владельца и передать ему деньги.