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В Минской области за сутки в ДТП погибли два пешехода

25 октября 2017 14:49
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Новости Беларуси. 2 пешехода погибли в ДТП за прошедшие сутки в Минской области. Так, в Дзержинском районе накануне вечером под колесами оказалась 80-летняя женщина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Минской области за сутки в ДТП погибли два пешехода-1

Она шла по проезжей части, по той полосе, где двигалась машина. От удара пенсионерка погибла на месте.

В Минской области за сутки в ДТП погибли два пешехода-3

Вторая трагедия произошла около деревни Таль Любанского района: водитель наехал на пешехода, который лежал на дороге.

В Минской области за сутки в ДТП погибли два пешехода-5

При каких обстоятельствах он там оказался, выясняют правоохранители.

В Минской области за сутки в ДТП погибли два пешехода-7

Ирина Сапунова, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ Минской области:
В результате пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Известно, что погибший не был обозначен световозвращающими элементами. По фактам ДТП возбуждены уголовные дела.

# происшествия # Авария в Минской области

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