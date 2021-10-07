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Смертельное ДТП в Пуховичском районе. Водитель легковушки сбил девушку и столкнулся с встречным автомобилем

07 октября 2021 09:19
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Новости Беларуси. Смертельное ДТП на трассе М5 в Пуховичском районе. В результате аварии погибли три человека. По предварительной версии, виновником стал 29-летний мужчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смертельное ДТП в Пуховичском районе. Водитель легковушки сбил девушку и столкнулся с встречным автомобилем-1

6 октября около семи вечера он совершил наезд на 19-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. В салоне автомобиля находились водитель и пассажир, они скончались. От полученных травм также умерла девушка. Водитель Audi госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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