Смертельное ДТП в Пуховичском районе. Водитель легковушки сбил девушку и столкнулся с встречным автомобилем

Новости Беларуси. Смертельное ДТП на трассе М5 в Пуховичском районе. В результате аварии погибли три человека. По предварительной версии, виновником стал 29-летний мужчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 октября около семи вечера он совершил наезд на 19-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. В салоне автомобиля находились водитель и пассажир, они скончались. От полученных травм также умерла девушка. Водитель Audi госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело.