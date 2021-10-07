В Пуховичском районе в ДТП погибли три человека

29-летний водитель Audi вблизи деревни Крупка Пуховичского района наехал на 19-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого выехал на встречную и столкнулся с Volkswagen. В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen погибли на месте происшествия. Девушка от полученных травм скончалась в больнице. Водитель Audi госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

И еще одна авария на 15-м километре автодороги Заславль – Петришки – Радошковичи. 23-летний водитель Citroen на закруглении дороги не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП он и 16-летняя пассажирка доставлены в больницу. Известно, что мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима и был лишен водительского удостоверения.