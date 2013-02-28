В пострадавшем от взрыва доме на Плеханова в Минске начались восстановительные работы

Новости Беларуси. Восстановительные работы начались в пострадавшем от взрыва доме на улице Плеханова в Минске. Сейчас строители укрепляют кровлю здания. Всего на месте случившегося работает полтора десятка человек. Создан оперативный штаб.

Пока существует угроза обрушения плит, следователей в подъезд не пускают. Они начнут работу завтра вечером. К этому времени восстановительные работы в подъезде завершат.

После этого специалисты Мингаза проверят герметичность газопровода. Власти города начали выплачивать пострадавшим жильцам первые единовременные компенсации.

Следствие пока не озвучило официальных причин случившегося. Наиболее вероятная – взрыв бытового газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Кушнер, заместитель генерального директора компании подрядчика:

Идет последовательная работа по приданию устойчивости тех элементов, которые находятся в полуразрушенном состоянии. Так сказать, чердачное покрытие полузависшее и все время угрожало обрушением. На сегодняшний день мы уложили настил, и мы планируем завтра к концу дня на специальных траверсах и захватах вывесить все, что угрожает обрушением.