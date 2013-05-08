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В порту Генуи контейнеровоз столкнулся с диспетчерской вышкой. 3 человека погибли, 6 ранены, 11 пропали без вести

08 мая 2013 06:33
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Новости Италии. В порту итальянского города Генуя контейнеровоз столкнулся с диспетчерской вышкой. Конструкция практически полностью разрушилась и упала в воду. В момент удара в здании находилось несколько десятков человек. Трое работников погибли, шесть пострадали. Судьба 11 пока остается не известна. Возможно, их смыло в море. Поиск людей продолжается.

По предварительным данным, авария произошла из-за отказа двигателей на судне. Капитан корабля сейчас дает показания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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