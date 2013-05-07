В Бресте на глазах у хозяйки незнакомый мужчина застрелил ее собаку во дворе дома

Новости Беларуси. Шокирующий случай в Бресте. Средь белого дня застрелили домашнюю собаку на глазах у хозяйки во дворе ее собственного дома. Мотивы столь жестокого обращения с животным не ясны. Пес весил не более пяти килограммов и не представлял угрозы для здоровья и уж тем более жизни стрелявшего.

Ирина Яцун:

Она только что не говорила, понимала все с полуслова. Такая вот собачка.

Еще несколько дней назад всех гостей 1-го школьного переулка в Бресте звонким лаем встречала собака по кличке Алиса. Ее еще маленьким щенком хозяева спасли от неминуемой гибели, забрав из приюта для бездомных животных. Но вот уберечь от пули незнакомца во дворе собственного дома не сумели.

Ирина Яцун:

Я увидела, что подъехала машина к тому, 10 дому. Водитель машины достал ружье и выстрелил. Я в начале не поняла. Алиса бросилась к будке. Я выбежала, я тут в окошко смотрела, увидела, что она в будке лежит и стонет. Она уже никакая. Я вытащила ее, стала кричать: «Помогите».

На крики о помощи откликнулись соседи. В течении 20 минут собаку пытались реанимировать. Тогда люди еще не знали, что пуля вошла прямо в сердце. Сразу после происшествия Ирина вызвала милицию. По «горячим» следам стрелок был задержан. Им оказался охотник со стажем, который в арсенале имеет не только пневматическое, но и охотничье оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Самосюк, начальник отдела охраны правопорядка и правонарушений отдела внутренних дел администрации Ленинского района Бреста:

Он является охотником, но стрелял из незарегистрированного пневматического ружья. Данный вид оружия на территории нашей республики должен быть зарегистрирован в органах внутренних дел. Мы предъявили претензию и привлекли именно за то, что человек хранил и использовал такой вид оружия таким способом.

Сегодня, по решению суда, стрелявший из пневматического ружья в собаку в микрорайоне Речица привлечен к административной ответственности (10 базовых величин), принято решение о конфискации пневматического оружия.

На вопрос следователей о мотиве поступка стрелявший отвечал уклончиво: мол, животное было агрессивно и накануне пыталось на него напасть. Мнение соседей другое.

Валентина Котова:

Добрая она был, ласковая. Ее всегда поглажу. Она здесь бегает, никогда никого не трогает. На соседнюю улицу не ходит. Здесь, на месте. Она знала нас всех. Я, допустим, подъезжаю, она выбегает встречает. Я говорю: «Алиска». А она так на задние лапки, кушать просит. Всегда какую ливерку везешь или что.

Административное наказание, штраф и изъятие незарегистрированного пневматического оружия – это лишь начало судебных разбирательств. Материалы дела будут направлены в администрацию района, где будет составлен протокол за жестокое обращение с животными. Хозяева имеют право подать в суд и требовать компенсацию морального ущерба.