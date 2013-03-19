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В Минской области по факту распространения вредоносных программ через Интернет возбуждено более 10 уголовных дел

19 марта 2013 16:16
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Новости Беларуси. На Минщине участились случаи блокировки компьютеров пользователей Интернета во время посещения ими разнообразных сетевых ресурсов и чтения электронных сообщений от неизвестного адресата.

Так, по факту распространения вредоносных программ через сеть Интернет в области возбуждено более 10 уголовных дел.

Мошенники действуют по следующей схеме: адресат получает сообщение о блокировке компьютера от имени Министерства внутренних дел Беларуси с указанием номера электронного кошелька, на который необходимо перечислить денежные средства. Некоторые люди поддаются обману. Но такие сообщения лучше игнорировать и не перечислять деньги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Интернет-мошенничество

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