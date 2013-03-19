В Минской области по факту распространения вредоносных программ через Интернет возбуждено более 10 уголовных дел

Новости Беларуси. На Минщине участились случаи блокировки компьютеров пользователей Интернета во время посещения ими разнообразных сетевых ресурсов и чтения электронных сообщений от неизвестного адресата.

Так, по факту распространения вредоносных программ через сеть Интернет в области возбуждено более 10 уголовных дел.

Мошенники действуют по следующей схеме: адресат получает сообщение о блокировке компьютера от имени Министерства внутренних дел Беларуси с указанием номера электронного кошелька, на который необходимо перечислить денежные средства. Некоторые люди поддаются обману. Но такие сообщения лучше игнорировать и не перечислять деньги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.