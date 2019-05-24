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Убил двух бабушек палкой ради 180 рублей. Грозит высшая мера. Шокирующее преступление в Витебском районе

24 мая 2019 10:13
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Следственный комитет завершил расследование шокирующего убийства двух пенсионерок в Витебском районе. Убийство произошло в канун Нового года-2019, сообщили в программе «Экстренный вызов».

Тела родных сестёр 40-го и 42-го года рождения обнаружили в начале января в деревне Присушино. Преступника задержали через несколько дней в соседнем посёлке.

Убил двух бабушек палкой ради 180 рублей. Грозит высшая мера. Шокирующее преступление в Витебском районе-1

Мужчина периодически помогал женщинам по хозяйству и знал, где погибшие хранили деньги. 30 декабря он проник в дом для разбойного нападения и убийства.

Убил двух бабушек палкой ради 180 рублей. Грозит высшая мера. Шокирующее преступление в Витебском районе-4

Нападавший нанёс обеим жертвам многочисленные удары деревянной палкой, а после похитил имущество и порядка 180 белорусских рублей. Известно, что до этого его уже судили за убийство с особой жестокостью. Сейчас ему грозит от 8 лет до исключительной меры.

Убил двух бабушек палкой ради 180 рублей. Грозит высшая мера. Шокирующее преступление в Витебском районе-7

# Убийство # происшествия

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