Убил двух бабушек палкой ради 180 рублей. Грозит высшая мера. Шокирующее преступление в Витебском районе

Следственный комитет завершил расследование шокирующего убийства двух пенсионерок в Витебском районе. Убийство произошло в канун Нового года-2019, сообщили в программе «Экстренный вызов».
Тела родных сестёр 40-го и 42-го года рождения обнаружили в начале января в деревне Присушино. Преступника задержали через несколько дней в соседнем посёлке.
Мужчина периодически помогал женщинам по хозяйству и знал, где погибшие хранили деньги. 30 декабря он проник в дом для разбойного нападения и убийства.
Нападавший нанёс обеим жертвам многочисленные удары деревянной палкой, а после похитил имущество и порядка 180 белорусских рублей. Известно, что до этого его уже судили за убийство с особой жестокостью. Сейчас ему грозит от 8 лет до исключительной меры.