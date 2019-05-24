Убил двух бабушек палкой ради 180 рублей. Грозит высшая мера. Шокирующее преступление в Витебском районе

Нападавший нанёс обеим жертвам многочисленные удары деревянной палкой, а после похитил имущество и порядка 180 белорусских рублей. Известно, что до этого его уже судили за убийство с особой жестокостью. Сейчас ему грозит от 8 лет до исключительной меры.