В Полоцком районе 70-летняя пенсионерка отстояла свое имущество перед вооруженным грабителем

Новости Беларуси. 70-летняя жительница деревни Дубровка обратилась в милицию. Она рассказала, что вечером в ее дом (дверь была не заперта) зашел неизвестный мужчина в маске. Угрожая ножом, он потребовал деньги.

Пенсионерка выполнять требования отказалась. Мужчина, так ничего и не похитив, скрылся.

Его уже задержали. Горе-грабителем оказался ранее судимый за причинение тяжкого телесного повреждения житель деревни Жерносеки.

Несколько лет назад на полосы британских газет попала еще одна отважная пенсионерка.



Женщина в одиночку спасла ювелирный магазин от ограбления. Очевидцы засняли на камеру, как банда налетчиков пыталась проникнуть в магазин.

Однако все карты грабителям спутала пожилая женщина, которая завидев происходящее, кинулась на бандитов, и стала бить их своей сумочкой.

От столь неожиданной атаки преступники бросились наутек. Одного задержали прохожие. Подробности вы узнаете из видео.