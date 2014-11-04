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В Полоцком районе 70-летняя пенсионерка отстояла свое имущество перед вооруженным грабителем

04 ноября 2014 12:50
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Новости Беларуси. 70-летняя жительница деревни Дубровка обратилась в милицию. Она рассказала, что вечером в ее дом (дверь была не заперта) зашел неизвестный мужчина в маске. Угрожая ножом, он потребовал деньги.

Пенсионерка выполнять требования отказалась. Мужчина, так ничего и не похитив, скрылся.

Его уже задержали. Горе-грабителем оказался ранее судимый за причинение тяжкого телесного повреждения житель деревни Жерносеки.

Несколько лет назад на полосы британских газет попала еще одна отважная пенсионерка.

Женщина в одиночку спасла ювелирный магазин от ограбления. Очевидцы засняли на камеру, как банда налетчиков пыталась проникнуть в магазин.

Однако все карты грабителям спутала пожилая женщина, которая завидев происходящее, кинулась на бандитов, и стала бить их своей сумочкой.

От столь неожиданной атаки преступники бросились наутек. Одного задержали прохожие. Подробности вы узнаете из видео.

# происшествия # Кража

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