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В Полоцком пограничном отряде предотвратили попытку суицида

09 октября 2019 14:44
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Новости Беларуси. Попытка суицида была предотвращена в Полоцком пограничном отряде.

По информации Госпогранкомитета, 9 октября около 11:00 офицер управления пограничного отряда был обнаружен на рабочем месте во время совершения попытки нанести себе повреждения в область шеи.

27-летнему капитану оказали первую медпомощь, а после он был госпитализирован в реанимацию полоцкой больницы. Сообщается, что сейчас жизни военнослужащего ничего не угрожает.

По факту произошедшего были проинформированы органы внутренних дел, СК и прокуратуры. 

# ЧП # происшествия

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