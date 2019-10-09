В Полоцком пограничном отряде предотвратили попытку суицида

Новости Беларуси. Попытка суицида была предотвращена в Полоцком пограничном отряде.

По информации Госпогранкомитета, 9 октября около 11:00 офицер управления пограничного отряда был обнаружен на рабочем месте во время совершения попытки нанести себе повреждения в область шеи.

27-летнему капитану оказали первую медпомощь, а после он был госпитализирован в реанимацию полоцкой больницы. Сообщается, что сейчас жизни военнослужащего ничего не угрожает.

По факту произошедшего были проинформированы органы внутренних дел, СК и прокуратуры.