В Полоцке задержан мужчина, который хотел ограбить магазин

Новости Беларуси. В Полоцке 27 сентября около четырёх часов вечера мужчина требовал у сотрудницы магазина отдать деньги.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, о происшествии правоохранители узнали после срабатывания тревожной сигнализации. К моменту прибытия милиционеров нападавший уже был обезврежен охраной магазина.

Выяснилось, что когда работница протирала стеллажи, к женщине подошёл подозреваемый. Он показал нож и потребовал деньги. Гражданка оттолкнула мужчину и позвала на помощь. Охранник забрал у нападавшего нож, обезвредил злоумышленника и передал его правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Личность фигуранта установлена, им оказался 56-летний безработный житель Докшиц. В момент нападения мужчина был пьян.

Летом 2019 года в Новополоцке мужчина и двое подростков напали на сторожа летнего кафе.