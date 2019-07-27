В Новополоцке произошло нападение на сторожа летнего кафе. Подозреваемые задержаны

Новости Беларуси. Подозреваемые в разбойном нападении на сторожа в летнем кафе Новополоцка задержаны. Эту информацию сообщает УВД Витебского облисполкома.

В ночное время суток 26 июля правоохранителям поступила информация о нападении на сторожа летнего кафе. Мужчина рассказал, что примерно в половину третьего ночи неизвестные молодые люди избили его. После этого напавшие парни похитили алкогольные напитки и продукты, принадлежащие заведению.

Позже выяснилось, что накануне нападения компания несовершеннолетних попросила взрослого парня купить спиртное. После совместного распития алкогольных напитков молодые люди проходили мимо летнего кафе, где у них произошел конфликт со сторожем. В результате компания избила мужчину пожилого возраста и присвоила товар заведения.

Среди подозреваемых неработающий 27-летний мужчина, 15-летний и 17-летний подростки. Все подозреваемые в данный момент заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».