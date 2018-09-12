Мужчина избил 12-летнего подростка на детской площадке в Рогачёве

Новости Беларуси. В Рогачеве мужчина избил подростка, который ударил его сына на детской площадке.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гомельской области Виталия Пристромова, происшествие случилось восьмого сентября. К компании подростков подошел мужчина с 7-летним сыном и попросил игроков принять его в игру. В какой-то момент 12-летний подросток ударил мальчика.

В ответ на это отец ребенка избил обидчика.

И подросток, и мальчик были доставлены в медучреждение вечером того же дня. Семилетнего мальчика выписали десятого сентября. Жизни подростка ничего не угрожает. Его мама обратилась в милицию.

Продолжается проверка по данному факту. Действиям мужчины дадут правовую оценку после изучения обстоятельств случившегося, проведения экспертиз, опроса свидетелей.

По предварительной информации, в данном конфликте могут усматриваться признаки хулиганства.