Минчанин отрезал палец в отместку за отказ продать ему телефон

Новости Беларуси. Когда клиент не всегда прав. Минчанин отрезал себе фалангу пальца и бросил её в консультанта магазина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ЧП произошло в торговом центре по улице Кальварийской. 40-летний мужчина обратился в салон связи с просьбой оформить ему мобильный телефон в рассрочку. Однако из-за непогашенной ранее задолженности получил отказ. Оплата по счетам не изменила решение продавца.