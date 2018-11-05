Минчанин отрезал палец в отместку за отказ продать ему телефон

Новости Беларуси. Когда клиент не всегда прав. Минчанин отрезал себе фалангу пальца и бросил её в консультанта магазина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Когда клиент не всегда прав. Минчанин отрезал себе фалангу пальца и бросил её в консультанта магазина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
ЧП произошло в торговом центре по улице Кальварийской. 40-летний мужчина обратился в салон связи с просьбой оформить ему мобильный телефон в рассрочку. Однако из-за непогашенной ранее задолженности получил отказ. Оплата по счетам не изменила решение продавца.
Тогда мужчина зашёл в соседний магазин. Там нашёл нож и отрезал себе палец. После чего вернулся в салон связи и бросил его в лицо консультанту. Как выяснилось, мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а такой шокирующий поступок совершил под воздействием наркотиков.