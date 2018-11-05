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Разыскивается пропавший в Радошковичах 16-летний подросток

05 ноября 2018 19:17
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Новости Беларуси. 16-летний Игорь Бондарович пропал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.1 ноября он вышел из школы-интерната в Радошковичах и до сих пор не вернулся.

Разыскивается пропавший в Радошковичах 16-летний подросток-1

Подросток – уроженец деревни Татарщина Столбцовского района, среди особых примет – хромота на правую ногу. Кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, звоните в милицию.

Разыскивается пропавший в Радошковичах 16-летний подросток-4

# Пропавшие люди # происшествия # Фотофакт

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