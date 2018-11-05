Суд огласил приговор по делу Коржича

Новости Беларуси. 5 ноября суд вынес приговор по делу о гибели рядового Коржича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По делу походят почти 50 потерпевших. В суде Московского района Минска была и наш корреспондент Виктория Ходосок.

Напомним, смерть в 72-ом учебном центре рядового Александра Коржича вызвала широкий резонанс. Тело солдата нашли в петле в подвале медицинской роты воинской части в Печах 3 октября 2017 года.

Виктори я Ходосок, СТВ: В суде Московского района Минска – десятки журналистов и телекамер. За этим резонансным делом следила вся страна. Буквально несколько часов назад суд огласил приговор главным фигурантам в деле Коржича. 9, 7 и 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Суд удовлетворил просьбу гособвинителя.

В их глазах – абсолютная пустота, а на их лицах – гробовое молчание. Тишину в зале прерывает приговор судьи.

Максимальное наказание – сроком на 9 лет – сержанту Барановскому. По трём статьям: кража, злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия, и получение взятки. Антон Вяжевич приговорён к 7 годам, Егор Скуратович – 6.

Детально разбирались в трагедии и понимали мотивы долгое время. Обстоятельства гибели Коржича казались противоречивыми.

В подвале медроты, 3 октября 2017 года, находят тело солдата с майкой на голове и связанными шнурками. Причём спустя только неделю. У Следственного комитета – три версии: убийство, самоубийство и доведение до самоубийства.

Юрий Шерснёв, прокурор отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Республики Беларусь: Обвиняемые фактически учинили беззаконие, произвол среди военнослужащих, что повлекло тяжкие последствия в виде самоубийства рядового Коржича. По результатам судебного следствия, обвинение предъявлено Барановскому, Скуратовичу, Вяжевичу, поддержано в полном объеме, подтверждается исследованными в своей совокупности доказательствами по делу.

50 томов уголовного дела, порядка 150 эпизодов неуставных отношений и десятки свидетелей. По их словам, издевательства за якобы проступки, взятки, дань и унизительный труд были привычным делом.

Виктория Ходосок:

В законную силу приговор не вступил. И может быть обжалован в течение 10 дней.