Новости Беларуси. В Полоцке 25-летний слесарь попытался изнасиловать женщину.

По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось в Полоцке около общежитий. 25-летний мужчина из Новополоцка напал на 49-летнюю местную жительницу.

Женщина оказала активное сопротивление. Нападавший скрылся, а пострадавшая обратилась к правоохранителям.

Подозреваемого задержали. Он находится в изоляторе временного содержания Полоцкого РОВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.