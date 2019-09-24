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В Полоцке 25-летний слесарь попытался изнасиловать женщину

24 сентября 2019 08:52
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Новости Беларуси. В Полоцке 25-летний слесарь попытался изнасиловать женщину. 

По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось в Полоцке около общежитий. 25-летний мужчина из Новополоцка напал на 49-летнюю местную жительницу. 

Женщина оказала активное сопротивление. Нападавший скрылся, а пострадавшая обратилась к правоохранителям. 

Подозреваемого задержали. Он находится в изоляторе временного содержания Полоцкого РОВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. 

# Насилие # происшествия

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