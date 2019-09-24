Начинается суд по делу об убийстве 8-месячной девочки в Лунинце

Новости Беларуси. Брестский областной суд начнет рассматривать дело об убийстве 8-месячной девочки в Лунинце.

Как сообщает пресс-служба суда, разбирательство по уголовному делу начнется 24 сентября. Мать девочки и ее знакомый обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. п. 2, 6, 13, 15, ч. 2 ст. 139 УК.

Трагедия случилась в октябре минувшего года. 26-летняя мать ребенка и ее 48-летний знакомый распивали алкогольные напитки. Фигуранты дела нанесли восьмимесячной дочери женщины не менее 46 травматических воздействий. Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружил отец девочки, который вместе с двумя сыновьями отсутствовал дома в момент совершения преступления.