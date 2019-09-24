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Начинается суд по делу об убийстве 8-месячной девочки в Лунинце

24 сентября 2019 07:32
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Новости Беларуси. Брестский областной суд начнет рассматривать дело об убийстве 8-месячной девочки в Лунинце.  

Как сообщает пресс-служба суда, разбирательство по уголовному делу начнется 24 сентября. Мать девочки и ее знакомый обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. п.  2, 6, 13, 15, ч. 2 ст. 139 УК.  

Трагедия случилась в октябре минувшего года. 26-летняя мать ребенка и ее 48-летний знакомый распивали алкогольные напитки. Фигуранты дела нанесли восьмимесячной дочери женщины не менее 46 травматических воздействий. Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружил отец девочки, который вместе с двумя сыновьями отсутствовал дома в момент совершения преступления.  

Мужчина сообщил о случившемся в милицию – здесь подробнее.  

# Убийство # происшествия

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