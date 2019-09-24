В Полоцке 81-летний мужчина спас соседа из горящего дома

Новости Беларуси. В Полоцке во время пожара в дачном доме 81-летний мужчина спас соседа. По информации Витебского ОУМЧС, утром 23 сентября поступило сообщение о пожаре в частном доме садового товарищества с 53-летним хозяином внутри.

Скриншот из видео Витебского ОУМЧС

Сосед увидел дым, бросился в горящий дом и спас мужчину до приезда подразделений МЧС. Его осмотрели медики, он отказался от госпитализации. В результате огонь уничтожил кровлю, имущество и стены.

Фото: Витебское ОУМЧС

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Специалисты проводят проверку по факту происшествия, устанавливаются причины возгорания. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении хозяином дома. Недавно в Бобруйске пенсионер пострадал из-за курения в постели. Мужчину госпитализировали (читать дальше).

Фото: Витебское ОУМЧС

Фото: Витебское ОУМЧС

Фото: Витебское ОУМЧС