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В Полоцке 81-летний мужчина спас соседа из горящего дома

24 сентября 2019 07:48
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Новости Беларуси. В Полоцке во время пожара в дачном доме 81-летний мужчина спас соседа.

По информации Витебского ОУМЧС, утром 23 сентября поступило сообщение о пожаре в частном доме садового товарищества с 53-летним хозяином внутри.

В Полоцке 81-летний мужчина спас соседа из горящего дома-1

Скриншот из видео Витебского ОУМЧС

Сосед увидел дым, бросился в горящий дом и спас мужчину до приезда подразделений МЧС. Его осмотрели медики, он отказался от госпитализации. В результате огонь уничтожил кровлю, имущество и стены.

В Полоцке 81-летний мужчина спас соседа из горящего дома-4

Фото: Витебское ОУМЧС

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Специалисты проводят проверку по факту происшествия, устанавливаются причины возгорания. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении хозяином дома.

Недавно в Бобруйске пенсионер пострадал из-за курения в постели. Мужчину госпитализировали (читать дальше). 

В Полоцке 81-летний мужчина спас соседа из горящего дома-7

Фото: Витебское ОУМЧС

В Полоцке 81-летний мужчина спас соседа из горящего дома-9

Фото: Витебское ОУМЧС

В Полоцке 81-летний мужчина спас соседа из горящего дома-11

Фото: Витебское ОУМЧС

В Полоцке 81-летний мужчина спас соседа из горящего дома-13

Фото: Витебское ОУМЧС

# Пожар # происшествия

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