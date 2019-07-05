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В поезде «Гродно-Лида» обокрали спящего пассажира

05 июля 2019 08:11
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Новости Беларуси. Спящего пассажира обокрали прямо в поезде. Стук колёс убаюкал мужчину. Он положил портфель на сидение, устроился поудобней и уснул. Мимо проходил другой пассажир, заприметил сумку и утащил её прямо из-под носа владельца, рассказали в программе «Экстренный вызов».

В поезде «Гродно-Лида» обокрали спящего пассажира-1

Максим Базыленко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
В портфеле находились мобильный телефон, наушники, портмоне с суммой 90 рублей. Как оказалось, гражданин не только лишился личных вещей, но и проспал нужную ему остановку.

Подозреваемого задержали на конечной станции. Правоохранители забрали похищенный портфель и вернули его владельцу. На арестованного завели уголовное дело по статье «Кража». Ему может светить до 3 лет тюрьмы.

# Криминал # происшествия # Максим Базыленко

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