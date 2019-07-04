Трое детей пострадали в ДТП в Минской области

Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ Минской области усилили контроль на автодорогах Беларуси. За последние два дня сразу в трех авариях пострадали три школьника, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, на автодороге М1 в Смолевичском районе минчанин на Renault столкнулся с Chrysler, который двигался в попутном направлении. В результате аварии травмы получила 9-летняя пассажирка. Она находилась в машине без специального удерживающего устройства, хотя и была пристегнута ремнями безопасности.

Кроме того, накануне в Молодечно водитель, двигаясь по двору, наехал на мальчика-велосипедиста. А в Узде под колеса автомобиля попала 14-летняя девочка. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода. Все дети с различными травмами госпитализированы.