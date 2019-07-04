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Трое детей пострадали в ДТП в Минской области

04 июля 2019 17:20
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ Минской области усилили контроль на автодорогах Беларуси. За последние два дня сразу в трех авариях пострадали три школьника, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Трое детей пострадали в ДТП в Минской области-1

Так, на автодороге М1 в Смолевичском районе минчанин на Renault столкнулся с Chrysler, который двигался в попутном направлении. В результате аварии травмы получила 9-летняя пассажирка. Она находилась в машине без специального удерживающего устройства, хотя и была пристегнута ремнями безопасности.

Кроме того, накануне в Молодечно водитель, двигаясь по двору, наехал на мальчика-велосипедиста. А в Узде под колеса автомобиля попала 14-летняя девочка. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода. Все дети с различными травмами госпитализированы.

Трое детей пострадали в ДТП в Минской области-4

Трое детей пострадали в ДТП в Минской области-6

Трое детей пострадали в ДТП в Минской области-8

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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