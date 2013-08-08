В подземном переходе на пересечении улиц Веры Хоружей и Куйбышева в Минске загорелось электрооборудование

Новости Минска. Пожар в центре столицы! В подземном переходе на пересечении улиц Веры Хоружей и Куйбышева загорелось электрооборудование. На место ЧП прибыли сразу 12 пожарных расчетов. А всё потому, что это центр города, где всегда большое скопление людей. Переход находится недалеко от станции метро «Якуба Колоса».

К счастью, никто из прохожих не пострадал. Сотрудники МЧС быстро ликвидировали возгорание, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Тулай, исполняющий обязанности начальника Минского городского Управления МЧС:

Вчера в 20.44 поступило сообщение о том, что происходит искрение и задымление в подземном переходе по улице Куйбышева недалеко от площади Якуба Колоса. По данной информации нами были высланы с учетом того, что подземный переход связан с минским метрополитеном, 11 единиц техники. По прибытии подразделения было выяснено, что происходит искрение и небольшое горение лампы дневного освещения в подземном переходе.