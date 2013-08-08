Взрыв в одноэтажном здании в Бобруйском районе. Погибла мать 4 детей, дом полностью разрушен

Новости Беларуси. ЧП в Могилевской области. В деревне Ивановка Бобруйского района в доме, где проживала многодетная семья, произошел взрыв. Он был настолько мощным, что одноэтажное здание за секунд превратилось в руины.

На месте трагедии обнаружили тело 35-летней женщины. Она находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. Четверых других ее детей в момент происшествия в доме не было. Два дня назад их разместили в социально-педагогическом центре.

Причины трагедии устанавливаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.