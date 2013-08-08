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В Могилёвской области обманутый муж напал с ножом на любовника своей жены

08 августа 2013 15:39
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Новости Беларуси. 24-летний житель Бобруйска пытался зарезать 19-летнего любовника своей жены, сообщает «Народная газета».

Молодая жена изменила мужу и, терзаемая чувством вины, решила всё ему рассказать. Мужчина согласился встретиться с соперником и поговорить с ним, но явился пьяным и с ножом. В итоге, молодого любовника доставили в больницу. «Скорую» и милицию успела вовремя вызвать жена, наблюдавшая за «разговором» двух мужчин из кустов.

Как сообщили в УВД Могилёвского облисполкома, за умышленное причинение тяжких телесных повреждений мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно, в июне этого года, была поставлена точка в громком деле о жестоком убийстве 24-летней студентки из Гомеля. Преступление было совершено в сентябре прошлого года. Тогда её бывший знакомый, затаивший на девушку обиду из-за произошедшей между ними ссоры, нанёс ей 102 ножевых ранения из мести. Мужчину приговорили к смертной казни. (смотрите видео)

# происшествия # Алкоголь

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