Новости Беларуси. В Минске убита член Центризбиркома Светлана Хиневич. Уже установлен подозреваемый в совершении преступления. Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета столицы. Там же подчеркнули, что убийство не связано с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшей и носит бытовой характер.

Отметим, труп женщины 1959 года рождения в собственном доме обнаружил ее сын. На теле потерпевшей было множество колото-резаных ран. Погибла женщина еще в воскресенье, но информация о ее смерти появилась только 8 августа на сайте Центризбиркома. А накануне Светлану Хиневич похоронили на Кальварийском кладбище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Герасимов, официальный представитель Управления Следственного комитета по Минску:

В настоящий момент нам достоверно известно, что убийство женщины никоим образом не связано с ее профессиональной и общественной деятельностью. И мы располагаем точными сведениями о лице, которое может являться подозреваемым в совершении этого преступления. В рамках уголовного дела нами назначено около 20 исследований, которые будут проведены государством и Комитетом судебных экспертиз.