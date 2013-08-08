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В Минске убита член Центризбиркома Светлана Хиневич

08 августа 2013 17:02
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Новости Беларуси. В Минске убита член Центризбиркома Светлана Хиневич. Уже установлен подозреваемый в совершении преступления. Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета столицы. Там же подчеркнули, что убийство не связано с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшей и носит бытовой характер.

Отметим, труп женщины 1959 года рождения  в собственном доме обнаружил ее сын. На теле потерпевшей было множество колото-резаных ран. Погибла женщина еще в воскресенье, но информация о ее смерти появилась только 8 августа на сайте Центризбиркома. А накануне Светлану Хиневич похоронили на Кальварийском кладбище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Герасимов, официальный представитель Управления Следственного комитета по Минску:
В настоящий момент нам достоверно известно, что убийство женщины никоим образом не связано с ее профессиональной и общественной деятельностью. И мы располагаем точными сведениями о лице, которое может являться подозреваемым в совершении этого преступления. В рамках уголовного дела нами назначено около 20 исследований, которые будут проведены государством и Комитетом судебных экспертиз.  

 

# происшествия # Криминал # Убийство # Александр Герасимов # Управление Следственного комитета по Минской области

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