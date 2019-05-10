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В подвале минской школы загорелся ацетон: пострадали два ученика

10 мая 2019 15:45
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Новости Беларуси. В подвале минской школы произошло возгорание.  

По информации МЧС, происшествие случилось днем десятого мая. От администрации школы поступило сообщение о загорании легковоспламеняющейся жидкости в подвале СШ №47.  

По прибытии к месту вызова по внешним признакам ничего не наблюдалось. Затем было обнаружено, что произошло загорание разлитого ацетона на лестничной клетке, которая ведет в подвальное помещение.  

Пожар был ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС.  

Также администрацией учебного заведения была проведена эвакуация 232 учащихся и 51 работника школы.  

В результате происшествия пострадали два девятиклассника. Один школьник при ликвидации горения получил ожоги пальцев кистей двух рук и правой лодыжки, а второй – отравление продуктами горения. Пострадавших доставили в медучреждение.  

Устанавливается причина возгорания.  

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# Пожар # происшествия

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