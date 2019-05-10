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В Кобринском районе в результате ДТП три человека получили травмы

10 мая 2019 13:31
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Новости Беларуси. 9 мая около шести вечера в Кобринском районе перевернулся автомобиль.  

Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, 47-летняя водитель на Opel Vectra двигалась по дороге д.Литвинки – д.Шиповичи. В определённый момент машина съехала в левый кювет и опрокинулась.  

В Кобринском районе в результате ДТП три человека получили травмы-1

Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома  

В аварии получили травмы водитель, а также 51-летний и 23-летний пассажиры. Все пострадавшие доставлены в травматологическое отделение больницы.  

На неделе в Дубровенском районе перевернулся микроавтобус. 

Пострадал 24-летний водитель – здесь подробности.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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