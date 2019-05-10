В Кобринском районе в результате ДТП три человека получили травмы
Новости Беларуси. 9 мая около шести вечера в Кобринском районе перевернулся автомобиль.
Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, 47-летняя водитель на Opel Vectra двигалась по дороге д.Литвинки – д.Шиповичи. В определённый момент машина съехала в левый кювет и опрокинулась.
Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
В аварии получили травмы водитель, а также 51-летний и 23-летний пассажиры. Все пострадавшие доставлены в травматологическое отделение больницы.
На неделе в Дубровенском районе перевернулся микроавтобус.
Пострадал 24-летний водитель – здесь подробности.