В Кобринском районе в результате ДТП три человека получили травмы

Новости Беларуси. 9 мая около шести вечера в Кобринском районе перевернулся автомобиль.

Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, 47-летняя водитель на Opel Vectra двигалась по дороге д.Литвинки – д.Шиповичи. В определённый момент машина съехала в левый кювет и опрокинулась.