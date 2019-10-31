В Пинском районе на трассе М10 столкнулись два грузовика
Новости Беларуси. В Пинском районе произошло столкновение двух МАЗов.
По информации УВД Брестского облисполкома, 31 октября днем на трассе М10 27-летний житель Пинска управлял грузовиком МАЗ. В какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем, за рулем которого находился 60-летний житель Бреста.
Фото: УВД Брестского облисполкома
По предварительной информации, у первого водителя произошла разгерметизация переднего левого колеса.
Фото: УВД Брестского облисполкома
В результате происшествия погиб житель Пинска. Пассажир автомобиля, водителем которого был погибший, и водитель второго грузовика были госпитализированы. На месте ДТП работают следователи и сотрудники ГАИ.
Фото: УВД Брестского облисполкома
Летом в Ляховичском районе МАЗ выехал на встречную полосу движения. У него отвалилось колесо (читать дальше).