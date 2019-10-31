В Пинском районе на трассе М10 столкнулись два грузовика

Новости Беларуси. В Пинском районе произошло столкновение двух МАЗов.

По информации УВД Брестского облисполкома, 31 октября днем на трассе М10 27-летний житель Пинска управлял грузовиком МАЗ. В какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем, за рулем которого находился 60-летний житель Бреста.