Прямой эфир

В Пинском районе на трассе М10 столкнулись два грузовика

31 октября 2019 15:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Пинском районе произошло столкновение двух МАЗов.

По информации УВД Брестского облисполкома, 31 октября днем на трассе М10 27-летний житель Пинска управлял грузовиком МАЗ. В какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем, за рулем которого находился 60-летний житель Бреста.

В Пинском районе на трассе М10 столкнулись два грузовика-1

Фото: УВД Брестского облисполкома

По предварительной информации, у первого водителя произошла разгерметизация переднего левого колеса.

В Пинском районе на трассе М10 столкнулись два грузовика-4

Фото: УВД Брестского облисполкома

В результате происшествия погиб житель Пинска. Пассажир автомобиля, водителем которого был погибший, и водитель второго грузовика были госпитализированы. На месте ДТП работают следователи и сотрудники ГАИ.

В Пинском районе на трассе М10 столкнулись два грузовика-7

Фото: УВД Брестского облисполкома

Летом в Ляховичском районе МАЗ выехал на встречную полосу движения. У него отвалилось колесо (читать дальше).

# Авария в Брестской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
ДТП с каршеринговым VW Polo произошло возле Лошишцкого парка. Водителя задержали
31 октября 2019 14:46

ДТП с каршеринговым VW Polo произошло возле Лошишцкого парка. Водителя задержали

В Нарьян-Маре мужчина убил ребёнка во время тихого часа в детском саду
31 октября 2019 14:34

В Нарьян-Маре мужчина убил ребёнка во время тихого часа в детском саду

Две фуры столкнулись в Пинском районе
31 октября 2019 13:47

Две фуры столкнулись в Пинском районе