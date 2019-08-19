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В Ляховичском районе МАЗ выехал на встречку из-за отвалившегося колеса

19 августа 2019 14:10
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Новости Беларуси. 17 августа примерно в полвторого дня в Ляховичском районе легковушка съехала в кювет, чтобы не врезаться в грузовик.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 31-летняя жительница райцентра ехала за рулём Kia Shuma. Навстречу иномарке двигался МАЗ с прицепом, которым управлял 64-летний житель Барановичского района.

В Ляховичском районе МАЗ выехал на встречку из-за отвалившегося колеса-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В какой-то момент из заднего правого колеса прицепа выскочило стопорное кольцо, из-за чего грузовик выехал на встречную полосу. Уходя от столкновения с МАЗом, водитель Kia съехала в кювет.

В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована. Жительница Ляховичей была пристёгнута ремнём безопасности.

В Ляховичском районе МАЗ выехал на встречку из-за отвалившегося колеса-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

По факту ДТП ведётся проверка.

На прошлой неделе в Калинковичском районе на дорогу перед машиной выбежала енотовидная собака.

Водитель съехал в кювет и врезался в дерево – подробнее здесь.

# Авария в Брестской области # происшествия

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