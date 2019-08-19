В Ляховичском районе МАЗ выехал на встречку из-за отвалившегося колеса
Новости Беларуси. 17 августа примерно в полвторого дня в Ляховичском районе легковушка съехала в кювет, чтобы не врезаться в грузовик.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 31-летняя жительница райцентра ехала за рулём Kia Shuma. Навстречу иномарке двигался МАЗ с прицепом, которым управлял 64-летний житель Барановичского района.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В какой-то момент из заднего правого колеса прицепа выскочило стопорное кольцо, из-за чего грузовик выехал на встречную полосу. Уходя от столкновения с МАЗом, водитель Kia съехала в кювет.
В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована. Жительница Ляховичей была пристёгнута ремнём безопасности.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
По факту ДТП ведётся проверка.
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