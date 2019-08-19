В Ляховичском районе МАЗ выехал на встречку из-за отвалившегося колеса

Новости Беларуси. 17 августа примерно в полвторого дня в Ляховичском районе легковушка съехала в кювет, чтобы не врезаться в грузовик.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 31-летняя жительница райцентра ехала за рулём Kia Shuma. Навстречу иномарке двигался МАЗ с прицепом, которым управлял 64-летний житель Барановичского района.