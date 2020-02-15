В Пинске у девочки обнаружен ВИЧ, выясняются обстоятельства заражения

Новости Беларуси. В Пинске устанавливаются обстоятельства заражения ВИЧ-инфекцией 11-месячной девочки.

Как сообщает Следственный комитет, к следователям за помощью обратилась 35-летняя женщина. По словам гражданки, её дочь заразилась вирусом во время лечения в одном из учреждений здравоохранения.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РБ.

Предстоит выяснить, как именно был заражён ребёнок. Допрашиваются свидетели, медработники, изъята медицинская документация, которая будет изучена и приобщена к материалам уголовного дела.