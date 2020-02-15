В Минске столкнулись Volkswagen и Renault, пострадали три человека

Новости Беларуси. 15 февраля примерно в 00:15 в Минске столкнулись две иномарки.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 34-летний водитель за рулём Volkswagen ехал по проспекту Дзержинского в сторону улицы Уманской.

Поворачивая налево, водитель не пропустил ехавший во встречном направлении Renault, которым управлял 24-летний парень. В аварии пострадали три пассажира Renault.

По факту ДТП ведётся проверка.

На неделе в Минском районе грузовик выезжал с обочины и врезался в «Ниву».