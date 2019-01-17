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На пожаре в Гродно были эвакуированы 43 человека и спасены супруги

17 января 2019 07:47
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Новости Беларуси. Днём 16 января на пожаре в Гродно была спасена супружеская пара.  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили плотное задымление в квартире на седьмом этаже.  

На пожаре в Гродно были эвакуированы 43 человека и спасены супруги-1

Фото: Гродненское ОУМЧС  

В момент загорания в помещении находились 46-летний мужчина и его 45-летняя жена. Почувствовав запах дыма, оба вышли на балкон. Там их заметили подразделения МЧС, которые с использованием масок вывели супругов на улицу. Госпитализация не потребовалась.  

На пожаре в Гродно были эвакуированы 43 человека и спасены супруги-4

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Ещё 43 человека (в том числе 3 ребёнка) были эвакуированы по лестничным маршам.  

Огнёв повреждены мягкая мебель и оконная рама, закопчены стены и потолок в одной из комнат.  

На пожаре в Гродно были эвакуированы 43 человека и спасены супруги-7

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Выясняется причина возгорания. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки.  

Зимой 2019 года в Минске трое мальчиков захотели приготовить картошку фри. 

Приготовление пищи закончилось пожаром – подробнее здесь.  

 

# Пожар # происшествия

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