На пожаре в Гродно были эвакуированы 43 человека и спасены супруги

Новости Беларуси. Днём 16 января на пожаре в Гродно была спасена супружеская пара. По сведениям Гродненского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили плотное задымление в квартире на седьмом этаже.

Фото: Гродненское ОУМЧС

В момент загорания в помещении находились 46-летний мужчина и его 45-летняя жена. Почувствовав запах дыма, оба вышли на балкон. Там их заметили подразделения МЧС, которые с использованием масок вывели супругов на улицу. Госпитализация не потребовалась.

Фото: Гродненское ОУМЧС

Ещё 43 человека (в том числе 3 ребёнка) были эвакуированы по лестничным маршам. Огнёв повреждены мягкая мебель и оконная рама, закопчены стены и потолок в одной из комнат.

Фото: Гродненское ОУМЧС