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Белорусские таможенники пресекли попытку вывоза раритетных изданий

17 января 2019 07:37
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Новости Беларуси. Попытку незаконно вывезти книги по искусству и живописи пресекли таможенники в пункте пропуска «Каменный Лог»,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Литература была издана в начале ХХ века и представляет культурную ценность.

Белорусские таможенники пресекли попытку вывоза раритетных изданий-1

Для прохождения таможенного контроля гражданин Казахстана выбрал «зелёный» коридор, тем самым подтвердив, что не перемещает товары, подлежащие декларированию.

Однако при проведении досмотра в багажнике машины было обнаружено семь книг: трёхтомник германского искусствоведа Карла Вермана и четыре тома пера русского художника и историка Александра Бенуа. Общая стоимость раритетов составляет порядка 7 тысяч долларов США. Культурные ценности изъяты, а в отношении злоумышленника начат административный процесс.

# Таможня Беларуси # происшествия # Фотофакт

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