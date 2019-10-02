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Просили детей позвонить, после со счётов пропадали деньги: осторожно, мошенники придумали новый способ обмана

02 октября 2019 20:18
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Новости Беларуси. В столичную милицию обратились более 60 пострадавших, у которых со счета обманом снимали деньги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мошенники подходили к детям на улице и просили позвонить.

Когда малыши доверчиво протягивали им гаджет, молодые люди делали вид, что набирают номер, а вместо этого устанавливали специальное приложение, которое и списывало деньги со счета. Преступниками оказались 18-летние жители столицы. Ранее к ответственности они не привлекались.

Просили детей позвонить, после со счётов пропадали деньги: осторожно, мошенники придумали новый способ обмана-1

Андрей Ковалев, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома:
Не нужно быть беспечными. Если человек попросил позвонить и пишет какое-то смс-сообщение, проверьте, уточните его оператора сотовой связи, не подключены ли вам дополнительные услуги, чтобы потом не стать жертвой хищения с вашего денежного счета.

Если вы пострадали от преступных действий людей, изображенных на фотографиях, просьба обращаться во Фрунзенское РУВД Минска.

Просили детей позвонить, после со счётов пропадали деньги: осторожно, мошенники придумали новый способ обмана-4

Просили детей позвонить, после со счётов пропадали деньги: осторожно, мошенники придумали новый способ обмана-6

# Мошенничество # происшествия # Андрей Ковалев # Фотофакт

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