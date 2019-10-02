Просили детей позвонить, после со счётов пропадали деньги: осторожно, мошенники придумали новый способ обмана

Новости Беларуси. В столичную милицию обратились более 60 пострадавших, у которых со счета обманом снимали деньги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мошенники подходили к детям на улице и просили позвонить.

Когда малыши доверчиво протягивали им гаджет, молодые люди делали вид, что набирают номер, а вместо этого устанавливали специальное приложение, которое и списывало деньги со счета. Преступниками оказались 18-летние жители столицы. Ранее к ответственности они не привлекались.