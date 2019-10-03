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В Брестской области мужчина изготавливал и распространял порнографию с детьми

03 октября 2019 06:42
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Новости Беларуси. В Брестской области задержан мужчина, который снимал и распространял порнографию с детьми.

Как сообщает МВД Беларуси, на днях правоохранители в ходе отработки лиц, оказывающих сексуальные услуги за вознаграждение, выявили 20-летнего молодого человека нетрадиционной сексуальной ориентации.

Парень рассказал, что в 2015 году общался в соцсетях с 17-летним юношей, который предлагал ему вступить в половые отношения. Милиционеры встретились с указанным «юношей».

Автором анкеты оказался 43-летний безработный житель райцентра. 4 года назад мужчина знакомился с несовершеннолетними и предлагал им секс, после чего снимал ролики, которые распространял в интернете. Установлены шесть потерпевших детей из различных регионов Брестской области.

Возбуждено уголовное дело.

# Интернет # происшествия

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